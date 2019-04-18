2019-04-18T15:46:42+03:00
Общество

Завтра в Красноярске помоют Ленина

22 апреля Ильич отметит день рождения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Завтра в Красноярске помоют ЛенинаЗавтра в Красноярске помоют ЛенинаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Завтра, 19 апреля, на площади Революции рабочие помоют памятник Ленину. Водные процедуры вождю мирового пролетариата проводят традиционно перед днем его рождения, 22 апреля. Его очистят от пыли, грязи, которые скопились за зиму. Понадобится специальный подъемник, чтобы полностью окатить скульптуру водой, ведь ее высота 60 метров. Кстати, воду для этого специально подогревают.

Но Ильичом дело не ограничится. В рамках двухмесячника благоустройства и озеленения в городе отмывают и другие скульптуры. Их больше 80, среди них такие известные и любимые красноярцами достопримечательности, как памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой и другие.

Занимается этим Управление зеленого строительства. Там рассказали, что памятники и скульптуры моют теплой водой с помощью пожарных гидрантов и вышки. При необходимости в воду добавляют обычные бытовые моющие средства. Однако если скульптура находятся в окружении цветов, как, например, памятник Сурикову, то обходятся обычной водой, иначе растения могут погибнуть.

Добавим, что скульптуру Ленина начнут очищать 19 апреля, с 9 часов утра. Так что если есть желание посмотреть – приходите.

22 апреля Ильич отметит день рождения Фото: Мария ЛЕНЦ

22 апреля Ильич отметит день рожденияФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туве скончался полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна третьего этажа
В Красноярске на Высотной запретят поворот налево
Красноярские перевозчики хотят отказаться от кондукторов в автобусах
В Красноярском крае родственники сделали мужчине смертельный укол
На юге Красноярского края ветер сбросил крышу банка прямо на автомобиль с людьми
На севере Красноярского края поймали браконьера с мешком осетров
В Красноярске порывом ветра уронило два столба – прямо на проспект Металлургов
Жителей Советского района приглашают на необычный субботник
Красноярский губернатор уходит в отпуск
В Красноярске руководителя комбината питания арестовали за хищение 1,9 миллионов рублей
За кладбища и крематорий Красноярска взялась прокуратура
«Русский Уголь» сообщил о росте добычи каменного угля на 11%
В аэропорту Красноярская экстренно сел самолет, на котором летел приморский губернатор
Число акционеров ВТБ в Сибири увеличилось на четверть
В Красноярском крае огромный алабай без намордника напал на спортсменку
В красноярском зоопарке белым медведям в бассейн выпустили живую рыбу