Завтра в Красноярске помоют Ленина

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-18T15:46:42+03:00

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Завтра, 19 апреля, на площади Революции рабочие помоют памятник Ленину. Водные процедуры вождю мирового пролетариата проводят традиционно перед днем его рождения, 22 апреля. Его очистят от пыли, грязи, которые скопились за зиму. Понадобится специальный подъемник, чтобы полностью окатить скульптуру водой, ведь ее высота 60 метров. Кстати, воду для этого специально подогревают.

Но Ильичом дело не ограничится. В рамках двухмесячника благоустройства и озеленения в городе отмывают и другие скульптуры. Их больше 80, среди них такие известные и любимые красноярцами достопримечательности, как памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой и другие.

Занимается этим Управление зеленого строительства. Там рассказали, что памятники и скульптуры моют теплой водой с помощью пожарных гидрантов и вышки. При необходимости в воду добавляют обычные бытовые моющие средства. Однако если скульптура находятся в окружении цветов, как, например, памятник Сурикову, то обходятся обычной водой, иначе растения могут погибнуть.

Добавим, что скульптуру Ленина начнут очищать 19 апреля, с 9 часов утра. Так что если есть желание посмотреть – приходите.

22 апреля Ильич отметит день рожденияФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU