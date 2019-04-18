В Красноярске порывом ветра уронило два столба – прямо на проспект Металлургов

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-18T13:07:04+03:00

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МЧС еще накануне предупреждало красноярцев о неблагоприятных погодных условиях: на город надвигается штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду. Спасатели и синоптики оказались верны в своих прогнозах: в городе и в самом деле погода непредсказуемая – то дождь, то солнце, то такой вечер, что света белого не видно.

А тут пришло сообщение от очевидцев, что на проспекте Металлургов ветром повалило два столба. Старые бетонные конструкции не выдержали напора и рухнули прямо на проезжую часть, один за другим. Оборваны провода, полностью перекрыта дорога для движения в сторону центра.

Очевидцы позвонили в службу 005, там передали информацию в департамент городского хозяйства. На место оперативно выехали ремонтные бригады. Нужно ведь не только убрать упавшие столбы, но установить новые, наладить электроснабжение.

Добавим, что погода в режиме ЧС сохранится и завтра. Будьте осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU