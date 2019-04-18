Жителей Советского района приглашают на необычный субботник

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-18T13:01:51+03:00

Можно будет не только навести порядок, но и признаться в любви…

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Самому большому и современному району Красноярска в апреле 2019 года исполняется 50 лет. «Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района проводят в честь юбилея праздничный субботник, в пятницу, 19 апреля, и приглашают всех желающих присоединиться.

Живете или работаете в Советском районе? Хотите видеть его чистым и красивым? Готовы признаться району в любви или рассказать истории с ним связанные?

Вам к нам! Наводить порядок будем на перекрестке 9 Мая – Водопьянова (бывший рынок «Казачий»). Фронт работы, бодрую музыку и горячий чай обеспечим!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/703955" frameborder="0"></iframe> Ждем всех 19 апреля.

Начало в 9.00 19 апреля. До встречи!

ИСТОЧНИК KP.RU