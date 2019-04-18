2019-04-18T13:01:51+03:00
Общество

Жителей Советского района приглашают на необычный субботник

Можно будет не только навести порядок, но и признаться в любви…
Майя ЕРШОВА
Поделиться:
Начало в 9.00Начало в 9.00Фото: Майя ЕРШОВА
Изменить размер текста:

Самому большому и современному району Красноярска в апреле 2019 года исполняется 50 лет. «Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района проводят в честь юбилея праздничный субботник, в пятницу, 19 апреля, и приглашают всех желающих присоединиться.

Живете или работаете в Советском районе? Хотите видеть его чистым и красивым? Готовы признаться району в любви или рассказать истории с ним связанные?

Вам к нам! Наводить порядок будем на перекрестке 9 Мая – Водопьянова (бывший рынок «Казачий»). Фронт работы, бодрую музыку и горячий чай обеспечим!

Ждем всех 19 апреля.

Начало в 9.00 19 апреля. До встречи!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24