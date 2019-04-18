Жителей Советского района приглашают на необычный субботник
Самому большому и современному району Красноярска в апреле 2019 года исполняется 50 лет. «Комсомольская правда» и партнеры медиахолдинга при поддержке администрации Советского района проводят в честь юбилея праздничный субботник, в пятницу, 19 апреля, и приглашают всех желающих присоединиться.
Живете или работаете в Советском районе? Хотите видеть его чистым и красивым? Готовы признаться району в любви или рассказать истории с ним связанные?
Вам к нам! Наводить порядок будем на перекрестке 9 Мая – Водопьянова (бывший рынок «Казачий»). Фронт работы, бодрую музыку и горячий чай обеспечим!
Ждем всех 19 апреля.
Начало в 9.00 19 апреля. До встречи!
ИСТОЧНИК KP.RU