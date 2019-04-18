2019-04-18T11:55:01+03:00
Общество

Красноярский губернатор уходит в отпуск

На сессии Заксобрания он рассказал о работе правительства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский губернатор уходит в отпуск. Фото: пресс-служба правительства краяКрасноярский губернатор уходит в отпуск. Фото: пресс-служба правительства края
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Красноярский губернатор Александр Усс уходит в отпуск на две недели. Все как положено, в соответствии с Трудовым кодексом. Об том он сообщил сегодня, 18 апреля, на сессии Законодательного собрания, где выступал с отчетом о деятельности краевого правительства в минувшем году. В связи с предстоящим отпуском губернатор попросил отложить все рабочие встречи и пообещал: как только вернется в строй, обязательно обсудит все вопросы и предложения.

Добавим, что в своем отчете Александр Усс отметил важные события в жизни региона. В первую очередь, подробно остановился на социально-экономических показателях развития региона: по сравнению с 2017 годом в бюджет края поступило налогов и неналоговых платежей на 27 миллиардов рублей больше, всего около 238 миллиардов. Таким образом, удалось снизить дефицит бюджета с 19 до 1,8 миллиардов.

За прошлый год краю удалось привлечь федеральные средства на строительство детских садов, лекарственное обеспечение, оснащение поликлиник, благоустройство общественных пространств и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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