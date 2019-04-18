2019-04-18T11:22:33+03:00
Происшествия

В Красноярске руководителя комбината питания арестовали за хищение 1,9 миллионов рублей

А в квартире провели обыски
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске руководителя комбината питания арестовали за хищение 1,9 миллионов рублейВ Красноярске руководителя комбината питания арестовали за хищение 1,9 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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На заседании Горсовета депутаты должны были заслушать отчет директора муниципального комбината школьного питания Алену Ахвердиеву. Однако этого не случилось. Как оказалось, накануне руководитель предприятия была арестована. Ее подозревают в хищении на крупную сумму – 1,9 миллионов рублей. Ей инкриминируют статью 159 УК (мошенничество).

Адвокат Ахвердиевой прокомментировала Новостям ТВК, что это произошло вечером 17 апреля. Дочь подозреваемой также подтвердила информацию, сказав, что та задержана на 48 часов. В квартире прошли обыски.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что делом занимаются сотрудники ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское». Было установлено, что в 2018 году предприятие перевело поставщикам 1,9 миллиона рублей, хотя на самом деле продукты от него не были получены. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Месяц назад уголовное дело по факту хищения 3 миллионов рублей было заведено и на предшественника Алены Ахвердиевой – Виктора Бучеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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