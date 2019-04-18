За кладбища и крематорий Красноярска взялась прокуратура

СЕГОДНЯ 08:14 2019-04-18T08:14:09+03:00

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Красноярская прокуратура добилась от мэрии, чтобы та устранила нарушение законодательства о погребении. В пресс-службе надзорного ведомства озвучили принципиальную позицию: необходимо расширить территорию некоторых старых кладбищ города. А также освободить участки кладбищ от незаконных благоустроенных бетонных ячеек. Также шла речь о строительстве крематория.

Администрация города с этими требованиями согласна, некоторым городским погостам добавили площади там, где это возможно. Также объявлен конкурс на проект строительства крематория. Итоги будут подведены не позднее 1 июля этого года.

- В настоящее время администрацией города совместно с правительством края ведется работа по размещению планируемых кладбищ на территории Красноярской агломерации. Внесение изменений в генеральный план города для определения новых зон размещения кладбищ планируется в II – III квартале 2020 года, - прокомментировали в пресс-службе прокураты.

ИСТОЧНИК KP.RU