В Красноярском крае огромный алабай без намордника напал на спортсменку

СЕГОДНЯ 06:06 2019-04-18T06:06:42+03:00

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В Канске алабай напал на молодую женщину. Все произошло несколько месяцев назад. Жительница города вечером совершала пробежку по улице, когда встретилась с мужчиной, который выгуливал своего пса. Животное свободно резвилось, тогда как поводок находился без дела в руках хозяина.

Женщина сама не поняла, что именно спровоцировало пса. Он атаковал ее, схватился за ногу и оставил рваные раны. Последовало длительное лечение, спортсменка не смогла принять участие в соревнованиях из-за шрамов. Оправившись, она подала в суд на владельца собаки и выиграла его. Мужчина должен был заплатить 40 тысяч рублей компенсации морального ущерба.

Однако нести ответственность хозяин алабая оказался наотрез. Защищать интересы истцы пришлось судебным приставам. Инструменты воздействия у них весомые: арест на банковские счета и на пенсию гражданина, запрет на выезд за границу, ограничение на транспортные средства. После этого компенсация была выплачена полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU