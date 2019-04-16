В Красноярске меняют схему движения транспорта возле спортивных объектов

СЕГОДНЯ 07:29 2019-04-16T07:29:35+03:00

Нет ничего более постоянного, чем временное

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С 30 апреля меняется схема движения транспорта у трех спортивных объектов. Имеются в виду дворец спорта имения Ивана Ярыгина, каток «Первомайский» и дворец спорта «Енисей». Здесь буду действовать на постоянно основе ограничения на въезд и парковку, какие вводились во время Универсиады.

Итак:

- по улице Ярыгинский проезд запретят в районе строения № 2/3 (по направлению к Коммунальному мосту и зданию № 6 на Острове отдыха). Там установят знак «Въезд запрещен» и бетонные блоки.

- Напротив катка «Первомайский», который расположен на улице Парковая, запретят стоянку. На данном участке также появится соответствующий знак.

- Запрещено будет парковаться и около Дворца спорта «Енисей», который находится на улице Юности.

Такое решение принято на совещании рабочей группы по мониторингу улично-дорожной сети, сообщили в администрации города. Специалисты пришли к выводу, что опробованная во время студенческих игр временная схема безопасна и эффективна и ее можно оставить навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU