Картина в 135 квадратных метров появилась на набережной в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-15T14:51:53+03:00

Ее разместили в районе Предмостной площади в рамках фестиваля уличного искусства «Крась»

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На набережной в районе Предмостной площади появилась картина размером 135 квадратных метров. Так граффитисты, участники фестиваля уличного искусства «Крась!», отметили открытие сезона в Красноярске, рассказали в пресс-службе мэрии города. Добавим, что картину нарисовали на подпорной стене будущего торгового центра.

- Начало положено, сезон открыт! – сказал куратор фестиваля Юрий Аверин. - Теперь, мы надеемся, масштабная яркая композиция, привлекающая внимание всякого, кто съезжает с Коммунального моста на правый берег Енисея, будет радовать горожан. Основной фестивальный этап традиционно состоится в августе-сентябре.

Добавим, что этот год для фестиваля юбилейный. Его проводят в Красноярске с 2009 года. Организатором выступает молодежный центр «Новые имена». За это время художники оформили уже целый перечень строений в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU