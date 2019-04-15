2019-04-15T06:22:52+03:00
Происшествия

Три человека погибли в страшном ночном пожаре под Красноярском

Пожар произошел в полях за Северным шоссе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Три человека погибли в страшном ночном пожаре под КрасноярскомТри человека погибли в страшном ночном пожаре под КрасноярскомФото: Мария ЛЕНЦ
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В полях, в районе Северного шоссе, 2, произошел страшный пожар. Полыхнула времянка, в которой находились три человека. Их тела обнаружили спасатели при разборе завалов.

Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, сообщение на пульт дежурного поступило в 03.19 по местному времени. Уже спустя десять минут к месту подоспели пожарные расчеты. К тому моменту времянка уже успела догореть и обрушиться. Еще через десять минут пожарным удалось локализовать огонь. Площадь довольно большая. Она составляла 84 квадратных метра.

- К тушению пожара привлекались 14 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России – 7 человек и 3 единицы техники, - сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Предварительно причиной пожара стала неисправная печь. Личности погибших в данный момент устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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