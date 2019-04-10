2019-04-10T14:06:25+03:00
Общество

Житель Боготола в секунду лишился всей бытовой техники и нашел виноватых

Ущерб должны выплатить коммунальщики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Боготола в секунду лишился всей бытовой техники и нашел виноватыхЖитель Боготола в секунду лишился всей бытовой техники и нашел виноватыхФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Боготола в секунду лишился своей бытовой техники. Неожиданно подскочило напряжение в сети – и все, что было включено в розетку, перегорело. Семья потратила значительное количество денег на ремонт, что-то пришлось даже выбросить и купить новое. Ущерб составил 13 250 рублей. Естественно, мужчина обратился в местный ЖКХ с заявлением возместить расходы на ремонт, запчасти и техническую экспертизу. Но коммунальщики перенаправили жалобу энергетикам, а мужчине пообещали: как что-то будет ясно, мы вам сообщим.

Не получив желаемого, пострадавший направился в Роспотребнадзор, там ему помогли составить исковое заявление в суд. Который боготолец благополучно выиграл. Теперь ЖКХ должны выплатить ему в общей сумме 57 713 рублей. Из них: материальный ущерб составил 13 250 рублей, неустойка – 10 732,5 рубля, судебные расходы – 17 240 рублей, компенсация морального вреда – 3 000 рублей и штраф на несвоевременное реагирование на просьбу истца – 13 491,25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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