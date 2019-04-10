2019-04-10T04:19:05+03:00
Происшествия

Спасатели обследуют уровень рек на юге Красноярского края

Зима была снежной, весна – ранней
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Спасатели обследуют уровень рек на юге Красноярского края. Фото: ГУ МЧС по краюСпасатели обследуют уровень рек на юге Красноярского края. Фото: ГУ МЧС по краю
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Специалисты МЧС свое внимание обратили сейчас на юг Красноярского края, там спасатели отслеживают уровень воды в реках. Зима в этом году была достаточно снежной, а весна – ранней. Так что велика вероятность быстрого таяния и переполнения водоемов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, в южной группе районов совместная рабочая группа ведомства и краевого учреждения «Центр ГО и ЧС». Специалисты оценивают ситуацию и проводят неотложные превентивные меры для защиты населенных пунктов и территорий, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

Два дня назад рабочая группа уже обследовала обстановку на реке Туба в Минусинском и Курагинском районах. Начальник рабочей группы отмечает, что заторных явлений там на реках не наблюдается, подтоплений населенных пунктов не прогнозируется. Накануне спасатели работали в Курагинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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