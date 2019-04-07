2019-04-07T07:14:36+03:00
Происшествия

В Шарыпово спасатели вытащили провалившуюся в яму собаку

Выбраться самостоятельно пес не мог
Ольга КОСТИНА
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Собаку достали из ямыСобаку достали из ямыФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Шарыпово спасатели вытащили из глубокой ямы собаку. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель». О помощи попросил один из местных жителей. Мужчина сообщил, что в переулке Фомина возле дома №48 пес угодил в яму. Он пытался выбраться самостоятельно, но не получилось. Тогда мохнатый пленник начал громко лаять и выть, чем привлек внимание прохожих. Спасательная операция завершилась благополучно. Собака в целости и сохранности была извлечена из ямы. При каких обстоятельствах пес угодил в яму, не сообщается.

Еще один вызов спасателям поступил в Енисейске. Дежурный единой диспетчерской дежурной службы сообщил, что в одном из домов требуется вскрыть дверь. Выяснилось, что в квартире проживает больной и ему необходима срочная помощь. Слесарные работы были выполнены в короткие сроки, необходимая помощь оказана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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