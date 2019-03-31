2019-03-31T14:52:17+03:00
Общество

Красноярские инспекторы ДПС под видом пассажиров проверили, соблюдают ли водители автобусов ПДД

Нарушителям предстоит выплатить штраф
Ольга КОСТИНА
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С нарушителями инспекторы проводили профилактические беседыС нарушителями инспекторы проводили профилактические беседыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске инспекторы ДПС в рамках профилактического мероприятия «День безопасности» устроили тотальную проверку городских автобусов на предмет соблюдения ПДД.

Дорожные полицейские следовали за маршрутками на легковом автомобиле без специальной полицейской атрибутики и фиксировали все нарушения. Но и это не все. Инспекторы перевоплотились в обычных пассажиров и на видеокамеру снимали, как проходит поездка.

В итоге самые распространенные нарушения среди водителей городского транспорта – это несоблюдение правил маневрирования, выезды за стоп-линию, игнорирование сигналов поворота и грубое игнорирование пешеходов (не предоставлялось преимущество в движении даже на «зебре»).

- Такие профилактические мероприятия проводятся инспекторами не реже двух раз в месяц, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Константин Шульц. - Они прочно вошли в практику Госавтоинспекции и положительно влияют на безопасную перевозку пассажиров, тем самым способствуя снижению уровня аварийности с данной категорией участников дорожного движения.

На конечных остановках инспекторы проводили с водителями профилактические беседы, а также проверяли техническое состояние автобусов и наличие необходимых документов. Нарушителей привлекали к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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