2019-03-29T16:40:59+03:00
Общество

Глава Хакасии намерен вернуть из Эрмитажа несколько археологических артефактов

Но для этого нужно создать условия, где их хранить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Хакасии намерен вернуть из Эрмитажа несколько археологических артефактовГлава Хакасии намерен вернуть из Эрмитажа несколько археологических артефактовФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Хакасии Валентин Коновалов приехал на Красноярский экономический форум и сразу же погрузился в работу. У него состоялось несколько встреч с руководителями промышленных предприятий, потенциальными инвесторами: обсуждали перспективы развития республики, создание новых рабочих мест, решение социальных вопросов.

Нашел время глава республики, чтобы дать несколько интервью различным изданиям. В частности рассказал о том, что Хакасия может вернуть артефакты из Эрмитажа, которые находятся там на хранении. Речь идет о погребальных масках Таштыкской культуры, которые были найдены при раскопках курганов Оглахты в 1969 году. Но для этого нужно выполнить условие: создать необходимые условия хранения исторического наследия.

- У нас очень богатый с точки зрения археологии, культурно-материальных ценностей регион. Но единственный вопрос: если этот процесс начинать, мы должны обеспечить надлежащее хранение, иначе это будет варварский подход, - пояснил глава Хакасии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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