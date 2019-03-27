СЕГОДНЯ 05:03 2019-03-27T05:03:09+03:00

Не до смеха: в Хакасии покусанный таксист набросился на семью пассажиров с ножом Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Абакане 16 марта произошел инцидент между водителем такси и его пассажирами. Однако стало известно об этом только сейчас, пишет издание 19rus.info со ссылкой на самих потерпевших. По их словам молодая пара вместе с братом и матерью девушки около полуночи вызвали через мобильное приложение такси, чтобы добраться со дня рождения домой.

Таксист приехал быстро. Но когда он увидел, что старшая пассажирка упала возле подъезда, то решил, что все четверо пассажиров пьяны. И заявил, что никого никуда не повезет. Семья, меж тем, уже загрузилась в машину. Началась словесная перепалка. Когда аргументы закончились, таксист достал нож.

В результате досталось всем: у девушки порезаны сухожилия, у ее брата порезы обеих рук, у мужа – проникающее ранение в брюшную полость. Старшая женщина попыталась провести удушающий прием разъяренному водителю – у нее покусаны пальцы. Пострадал и таксист: кто-то в пылу схватки едва не откусил ему нос.

Информацию местным журналистам подтвердили в полиции Абакана, добавив, что в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сам таксист подал встречное заявление – о нанесении телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU