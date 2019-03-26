Дорожные полицейские предупреждают автомобилистов: на дорогах становится больше велосипедистов и мотоциклистов

СЕГОДНЯ 19:49 2019-03-26T19:49:42+03:00

Зачастую некоторые водители относятся к таким средствам передвижения с пренебрежением. Однако, инспекторы напоминают: люди на велосипедах, мопедах и мотоциклах – такие же полноправные участники дорожного движения. Фото: пресс-служба отдела ГИБДД Красноярска и Дивногорска

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Дорожные полицейские предупреждают автомобилистов: на дорогах становится все больше велосипедистов, мопедистов и мотоциклистов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД по городу и Дивногорску.

С приходом тепла на дорогах становится все больше двухколесного транспорта. Зачастую некоторые водители относятся к таким средствам передвижения с пренебрежением. Однако, инспекторы напоминают: люди на велосипедах, мопедах и мотоциклах – такие же полноправные участники дорожного движения.

- Госавтоинспекторы напоминают, что велосипед и мопед – это тоже транспортные средства, причем одни из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия. Поэтому дорожные полицейские призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными при маневрировании на улицах и во дворах, а также всегда сбрасывать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами, - говорят в пресс-службе отдела ГИБДД Красноярска и Дивногорска.

ИСТОЧНИК KP.RU