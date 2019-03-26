По следам Универсиады-2019: в Красноярске объявили досрочный набор в детские спортшколы

СЕГОДНЯ 04:03 2019-03-26T04:03:22+03:00

Запись начнется 1 апреля, обращаться в школы, чтобы внести ребенка в список кандидатов на занятия, а также узнать условия обучения, можно будет в течение всего месяца. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда и как можно записать ребенка в спортивную секцию?

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По следам Универсиады-2019: в Красноярске объявили досрочный набор в детские спортивные школы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта. В ведомстве отмечают: после закрытия Всемирных зимних студенческих игр в Красноярске, в городе наблюдается повышенный интерес родителей к секциям по зимним видам спорта. Именно поэтому в школах решили открыть предварительную запись.

Запись начнется 1 апреля, обращаться в школы, чтобы внести ребенка в список кандидатов на занятия, а также узнать условия обучения, можно будет в течение всего месяца.

КОНКРЕТНО

Когда и как можно записать ребенка в спортивную секцию:

- спортивные школы будут вести предварительную запись по будням – с 9.00 до 18.00;

- каждую субботу апреля школы будут проводить «День открытых дверей» - с 10.00 до 15.00.

Список учреждений Красноярска с профилями и контактами можно найти по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU