По следам Универсиады-2019: в Красноярске объявили досрочный набор в детские спортшколы
По следам Универсиады-2019: в Красноярске объявили досрочный набор в детские спортивные школы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства спорта. В ведомстве отмечают: после закрытия Всемирных зимних студенческих игр в Красноярске, в городе наблюдается повышенный интерес родителей к секциям по зимним видам спорта. Именно поэтому в школах решили открыть предварительную запись.
Запись начнется 1 апреля, обращаться в школы, чтобы внести ребенка в список кандидатов на занятия, а также узнать условия обучения, можно будет в течение всего месяца.
КОНКРЕТНО
Когда и как можно записать ребенка в спортивную секцию:
- спортивные школы будут вести предварительную запись по будням – с 9.00 до 18.00;
- каждую субботу апреля школы будут проводить «День открытых дверей» - с 10.00 до 15.00.
Список учреждений Красноярска с профилями и контактами можно найти по этой ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU