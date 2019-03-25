2019-03-25T13:16:38+03:00
Общество

Завтра на выезде Красноярск – Солонцы ограничат движение

Дорогу сузят до двух полос - в каждую сторону
Ася ЖУКОВА
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На выезде Красноярск – Солонцы ограничат движение.На выезде Красноярск – Солонцы ограничат движение.Фото: Ася ЖУКОВА
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С 26 марта на выезде из Красноярска в сторону Солонцов снова ограничат движение транспорта. Дорога станет двухполосной ориентировочно на несколько месяцев, сообщили на сайте КРУДОР. То есть для машин останутся по две полосы – в каждом направлении.

Итак, все начнется с завтрашнего дня на проспекте Котельникова в районе «Алпи». На участке длиной в 100 метров перекроют полосы движения по направлению к поселку Солонцы. В будущем планируют временно закрывать другие участки.

Напомним, ограничение движения вводят для того, чтобы продолжить дорожные работы. Здесь идет строительство подземного перехода и автобусных остановок. Генеральный подрядчик - «КрайДЭО». Сдать объект предполагают в октябре нынешнего года.

Напомним, реконструкция дороги в Солонцы началась летом 2018-го. Проект будет реализовываться на два года. В результате проезжая часть станет четырёхполосной, появятся барьеры и ливневая канализация. Установят два подземных перехода с остановками. А светильники на всем протяжении проспекта Котельникова уже смонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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