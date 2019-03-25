Арматура и сортир на вершине. Строительная свалка на Николаевской сопке возмутила красноярцев

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-25T08:56:44+03:00

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Жители Красноярска пожаловались на свалку, расположившуюся прямо на Николаевской сопке. Пост возмущения опубликовали в группе «Октябрьский район + Соседи».

На фотографиях, размещенных одной из подписчиц, картина удручающая. Везде горы мусора – куски досок, кабелей, проволоки, фрагменты решетки. А еще - вывороченные камни, наплывы цемента, погибающие деревья. И на вершине сопки – переполненный сортир.

А на вершине - сортир, так и не убрали. Фото: Ульяна БУРМАК.

Понятно, стройка здесь шла большая. Торопились успеть к назначенному времени, уложились в сроки. А теперь, спрашивает автор поста, так и оставим?

Везде валяется арматура, кучи мусора. Фото: Ульяна БУРМАК.

- Помогите, пожалуйста, очистить нашу сопку от мусора. Помогите докричаться до ответственных лиц. Помогите составить обращения в контролирующие организации, - пишет девушка.

Хочется надеяться, ее призыв будет услышан и скоро на сопке наведут порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU