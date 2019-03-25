СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-25T08:00:39+03:00

Коптящий воздух автосервис попал под уголовное дело в Красноярске. На фото - лаборатория по мониторингу воздуха. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Один из автосервисов в Свердловском районе Красноярска поймали на загрязнении воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка.

Рядом с предприятием специалисты-экологи зафиксировали превышение максимально допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. А полицейские установили: все дело в том, что помещение фирмы отапливалось котельной промышленного типа. Она была не зарегистрирована, а, значит, работала незаконно.

Вскоре подключились эксперты минэкологии. Они также взяли несколько проб воздуха. И в результате информация экологов подтвердилась. Сотрудники фирмы действительно нарушали экологические законодательство.

Накануне в помещении автосервиса прошли обыски. По факту нарушения дознаватели МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы». Виновным может грозить до трех месяцев ареста или денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU