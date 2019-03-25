Работать не могла. Мать задолжала сыну полмиллиона рублей алиментов

СЕГОДНЯ 06:34 2019-03-25T06:34:18+03:00

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Жительница Большемуртинского района Красноярского края годами не платила алименты сыну. И накопила долг – в полмиллиона рублей. Разрешить ситуацию помогли приставы, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Как оказалось, женщину лишили родительских прав за асоциальный образ жизни. Суд решил: каждый месяц она должна выплачивать определенную сумму на содержание сына. Но деньги ребенку так и не поступали.

Тогда к должнице отправились приставы. И выяснили: у нее серьезное заболевание, работать с которым невозможно. Женщину отвезли в больницу, а в отделе соцзащиты начали оформлять инвалидность.

Понятно, такую мать никто не оправдывает. Но теперь она хотя бы стала получать пенсию. И деньги для сына смогла перечислять регулярно.

- С пенсии производится удержание по исполнительному производству о взыскании алиментов в пользу ее ребенка, - комментируют приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU