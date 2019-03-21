Житель Норильска засудил авиакомпанию, лишившуюся лицензии

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-21T09:45:16+03:00

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Житель Норильска чрез суд добился того, чтобы его права потребителя были соблюдены по закону. Авиакомпания, у которой он приобрел билет, не смогла оказать ему услугу по своей вине и при этом оказалась возвращать деньги. Мужчина молчать не стал и обратился в Роспотребнадзор.

Как рассказали в ведомстве «Комсомольской правде»-Красноярск, северянин приобрел билет на рейс «Саратовских авиалиний» за три месяца до путешествия. Однако за два дня до вылета, когда чемоданы были собраны, совершенно случайно узнал, что авиакомпания лишилась сертификата эксплуатанта и все рейсы были отменены.

Несостоявшийся пассажир попытался вернуть свои деньги по-хорошему, позвонил в компанию. Там его слушать не захотели. За отказом последовало обращение в суд. Специалисты Роспотребнадзора помогли составить иск. В результате норильчанин получил назад свои 9100 рублей за билет и еще 17 955 сверху (плата за оформление билетов – 750 рублей, сбор – 185, 10 035 – неустойка, 1 000 – компенсация морального вреда, 5 985 – штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя).

ИСТОЧНИК KP.RU