2019-03-20T11:21:15+03:00
Общество

Начальник красноярской полиции просит депутатов Горсовета организовать в городе вытрезвитель

Хотя бы один, он очень нужен
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Начальник красноярской полиции просит депутатов Горсовета организовать в городе вытрезвительНачальник красноярской полиции просит депутатов Горсовета организовать в городе вытрезвительФото: Мария ЛЕНЦ
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Начальник красноярской полиции Геннадий Березин выступил на сессии городского Совета депутатов с отчетом о деятельности управления в 2018 году. И, пользуясь случаем, обратился с просьбой рассмотреть вопрос об организации на городском уровне хотя бы одного медвытрезвителя. Подчеркнул, что отсутствие такого учреждения сильно затрудняет работу полиции в борьбе с пьянством в общественных местах.

Слова Геннадия Березина подтверждаются недавним примером. Дело в том, что на период проведения Универсиады в Красноярске открыли два вытрезвителя и их «клиентами» стали, по меньшей мере, около 300 человек. Депутаты возражать не стали и согласились поддержать инициативу. К слову, возвращение медвытрезвителей сейчас рассматривается на федеральном уровне. Оплачивать содержание специализированных учреждений будут сами «постояльцы».

Добавим, что на сессии также затронули проблему незаконной торговли спиртным в павильонах на территории дворов. И поговорили о проблеме размещения реабилитационных центров для лиц с алко- и наркозависимостью в многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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