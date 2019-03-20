В Красноярске пострадавшая в автобусе пассажирка отсудила у водителя 60 тысяч

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-20T10:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятными последствиями обернулась для жительницы Красноярска ее поездка в городской маршрутке. Автобус попал в ДТП. Кто виноват в нем – водитель автобуса или другой участник, не уточняется. Но в момент аварии пассажирка не удержалась и упала. Врачи диагностировали у нее ушиб плеча и сотрясение головного мозга.

Оправившись от травм, женщина обратилась в суд с иском о компенсации расходов, понесенных на лечение, и морального вреда. Суд однозначно поддержал ее требования и назначил водителю автобуса выплатить 60 тысяч рублей. Однако исполнять решение суда ответчик не спешил.

Так что за дело принялись судебные приставы. Во-первых, обратили взыскание на заработную плату. Во-вторых, ограничили мужчине выезд за пределы Российской Федерации. Возможно, последний фактор стал решающим: должник не только выплатил 60 тысяч рублей пострадавшей, но и исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга – за несвоевременное исполнение требований представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU