2019-03-20T10:35:19+03:00
Общество

В Красноярске пострадавшая в автобусе пассажирка отсудила у водителя 60 тысяч

За ушибленное плечо и сотрясение мозга
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске пострадавшая в автобусе пассажирка отсудила у водителя 60 тысячВ Красноярске пострадавшая в автобусе пассажирка отсудила у водителя 60 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Неприятными последствиями обернулась для жительницы Красноярска ее поездка в городской маршрутке. Автобус попал в ДТП. Кто виноват в нем – водитель автобуса или другой участник, не уточняется. Но в момент аварии пассажирка не удержалась и упала. Врачи диагностировали у нее ушиб плеча и сотрясение головного мозга.

Оправившись от травм, женщина обратилась в суд с иском о компенсации расходов, понесенных на лечение, и морального вреда. Суд однозначно поддержал ее требования и назначил водителю автобуса выплатить 60 тысяч рублей. Однако исполнять решение суда ответчик не спешил.

Так что за дело принялись судебные приставы. Во-первых, обратили взыскание на заработную плату. Во-вторых, ограничили мужчине выезд за пределы Российской Федерации. Возможно, последний фактор стал решающим: должник не только выплатил 60 тысяч рублей пострадавшей, но и исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга – за несвоевременное исполнение требований представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярск из Владивостока привезли вагон слишком теплой селедки
Пожар в Красноярске: из-за припаркованного транспорта спецмашины не смогли подъехать к горящей квартире
Власти Красноярска пригрозили уголовной ответственностью за вырубку деревьев
Сбил пешехода и скрылся: красноярка помогла задержать нарушителя
Задержанного по делу Натарова экс-редактора Dela.ru Дмитрия Болотова отпустили под подписку о невыезде
Красноярский школьник собрал метеостанцию и спрогнозировал жаркое лето
«Русский Уголь» развивает производство в Сибири
В Красноярске в новом микрорайоне Нанжуль-Солнечный открылся современный детский сад
Красноярские кладбища переполнены: прокуратура требует у властей решить проблему
В Красноярском крае влюбленная пара подростков сбежала из дома
Грузовикам вновь запретят ездить по улицам Красноярска
Наследие Универсиады: полсотни автобусов выйдут на городские маршруты
В Хакасии нетрезвый водитель напал на полицейского
Красноярский следком за два месяца рассмотрел 1371 заявление от граждан
Уровень безработицы в Красноярском крае самый низкий во всей Сибири
Набор учеников в красноярские школы искусств начнется с 15 апреля
Из правительства края – в кресло мэра: новым главой Минусинска стал Андрей Первухин