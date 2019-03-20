В Красноярске в новом микрорайоне Нанжуль-Солнечный открылся современный детский сад

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-20T07:35:03+03:00

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В новом микрорайоне Нанжуль-Солнечный сегодня, 20 марта, открылся современный детский сад. Его построили в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» на деньги федеральные, краевые и муниципальные средства. Общая стоимость дошкольного учреждения составила более 305 миллионов рублей.

На торжественном открытии побывал губернатор края Александр Усс. Осмотрел детский сад, пообщался с детьми и педагогами, с удовольствием остался на праздничный утренник. Добавим, что детский еще комплектуется. Он рассчитан на 300 мест, набрано пока 134 ребенка.

Красноярский край активно включился в реализацию национального проекта «Демография». В 2019 – 2021 годах планируется создание не менее 5 282 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. В этом году в краевом центре сдадут 7 детских садов – по два детских сада в микрорайонах «Белые росы» и «Слобода весны», по одному – в микрорайонах «Бугач», «Покровский», «Солонцы-2». В ближайшие три года в крае планируется подстроить 14 детских садов (из них 11 – в Красноярске).

ИСТОЧНИК KP.RU