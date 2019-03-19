Набор учеников в красноярские школы искусств начнется с 15 апреля

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-19T17:01:48+03:00

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Красноярские родители смогут записать своих детей в школы искусств уже с 15 апреля, начиная с этого дня можно будет подать документы: свидетельство о рождении ребенка, его фотографию, медицинскую справку (на хореографию), а также заполненное заявление. Об этом сообщает управление культуры города.

Прослушивания будущих юных артистов пройдут в два этапа. Первый будет в июне, второй – в августе. Как правило, второй этап – это дополнительный набор, на нем кандидатов принимают, если остаются места после первого этапа.

Талантливых ребятишек в Красноярске много, поэтому на некоторых направлениях традиционно большой конкурс. Например, на фортепиано и гитару. Затем по популярности идут струнные и духовые инструменты. Кроме того, высокий конкурс на хореографические отделения и отделение изобразительного искусства.

Добавим, что с прошлого года открыт набор на обучение на таких уникальных инструментах, как гобой, кларнет, труба и валторна. Директора школ искусств отмечают, что специалистов, владеющих игрой на этих инструментах, единицы. Однако среди профессиональных коллективов потребность в музыкантах этой специальности высока.

ИСТОЧНИК KP.RU