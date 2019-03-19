На севере Красноярского края обчистили ювелирный магазин на 1,7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-19T12:27:50+03:00

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На севере Красноярского края, в Дудинке, 34-летний гражданин отважился обчистить местный ювелирный магазин. Тщательно подготовился, продумал все ходы и выходы. И, казалось бы, рисковая авантюра была обречена на успех.

В одну из северных ночей он пробрался в помещение магазина и сгреб с витрин в мешок кольца, серьги, цепочки. Предвкушал, что теперь ему этого богатства надолго хватит – вот только уедет на «большую землю» и там заживет. Понимал, что продать ювелирные украшения в Дудинке будет рискованно, городок небольшой и слухи об ограблении быстро разнеслись.

Но не успел подозреваемый насладиться статусом подпольного миллионера. Полиция по заявлению владелицы магазина возбудила уголовное дело и вычислила молодого человека. Его задержали, в скором времени он сядет на скамью подсудимых. Его ждет до 10 лет лишения свободы. А похищенное имущество вернется назад, в магазин, на свои витрины.

ИСТОЧНИК KP.RU