Счет шел на секунды. Красноярец в одиночку потушил пожар в медцентре
Красноярец своими силами ликвидировал начинавшийся пожар в одном из частных медицинских центров города. Эту историю рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Она произошла еще в сентябре прошлого года. Однако СМИ стало известно о ней только сейчас: Альберт Сергеевич – человек скромный, свой поступок особенно не афишировал.
Однажды днем зашел в клинику, расположенную в многоэтажном офисном центре. Проходя по коридору, мужчина почувствовал запах гари. Как оказалось, произошло короткое замыкание проводки – полыхнул электрощиток на стене.
Все оторопели, но только не он… Оглядевшись, заметил в углу огнетушитель. Подбежал, сорвал пломбу, выдернул чеку и нажал на курок. В считанные секунды пламя было потушено. Пациенты и сотрудники не успели даже испугаться.
- Когда сотрудники МЧС узнали о поступке красноярца, решили: его надо поощрить, - рассказали в пресс-службе краевого главка. – И сегодня, 18 марта, вручили благодарственное письмо от начальника управления Игоря Лисина.
Спасибо за оперативность и неравнодушие, говорится в нем. Присоединяемся, это поступок настоящего мужчины!
ИСТОЧНИК KP.RU