СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-18T13:21:38+03:00

Счет шел на секунды. Красноярец в одиночку потушил пожар в медцентре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

На его глазах загорелся щиток в коридоре, но мужчина не спасовал [фото]

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Красноярец своими силами ликвидировал начинавшийся пожар в одном из частных медицинских центров города. Эту историю рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Она произошла еще в сентябре прошлого года. Однако СМИ стало известно о ней только сейчас: Альберт Сергеевич – человек скромный, свой поступок особенно не афишировал.

Однажды днем зашел в клинику, расположенную в многоэтажном офисном центре. Проходя по коридору, мужчина почувствовал запах гари. Как оказалось, произошло короткое замыкание проводки – полыхнул электрощиток на стене.

Все оторопели, но только не он… Оглядевшись, заметил в углу огнетушитель. Подбежал, сорвал пломбу, выдернул чеку и нажал на курок. В считанные секунды пламя было потушено. Пациенты и сотрудники не успели даже испугаться.

- Когда сотрудники МЧС узнали о поступке красноярца, решили: его надо поощрить, - рассказали в пресс-службе краевого главка. – И сегодня, 18 марта, вручили благодарственное письмо от начальника управления Игоря Лисина.

Спасибо за оперативность и неравнодушие, говорится в нем. Присоединяемся, это поступок настоящего мужчины!

ИСТОЧНИК KP.RU