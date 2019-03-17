Новые троллейбусы в Красноярск так и не прибыли: поставка сорвана

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-17T16:46:56+03:00

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Красноярские общественники в минувшую пятницу заявили о срыве поставки в город троллейбусов, которые должны были прибыть еще к Универсиаде. По плану в Красноярск должны были поставить 8 новых троллейбусов: один низкопольный троллейбус Тролза Мегаполис и семь полунизкопольных Тролза Оптима. Согласно условиям торгов, которые выиграло АО «Торговый дом «Тролза-Маркет», срок поставки - не позднее 28 февраля. Как рассказали в группе «Общественный транспорт Красноярска» в соцсетях, в Красноярск, в итоге, прибыл только 1 троллейбус. И тот с с целым перечнем дефектов.

- Снаружи не открывается водительская дверь при обесточенном троллейбусе, не работают повторители по правому борту, кондиционер есть, но не работает, отсутствует домкрат и салонное зеркало водителя, в пластиковой панели, присутствует трещина, - перечислили впечатляющий перечень недостатков общественники.

При этом стоит троллейбус очень солидно - 9 920 000 рублей. И это со скидкой, которую покрывает федеральный бюджет! Действителен контракт с поставщиком до конца марта. Однако троллейбусов Красноярску, возможно, вообще не видать. Ведь на днях генерального директора завода, который производит троллейбусы, задержала ФСБ. Ивана Котвицкого подозревают в даче взятки налоговому инспектору. Предприятие не работает, так что новые троллейбусы для Красноярска - под большим вопросом. В администрации пока никак не прокомментировали ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU