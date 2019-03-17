СЕГОДНЯ 05:29 2019-03-17T05:29:25+03:00

На КЭФ в этом году подпишут 60 соглашений: ожидается 1 200 гостей Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этом стало известно на заседании оргкомитета в Москве

Изменить размер текста: A A

Красноярский экономический форум в этом году примет порядка 1 200 гостей из разных стран. Об этом сообщил на заседании оргкомитета в Москве губернатор края Александр Усс. По его словам, в рамках форума планируется подписать 60 соглашений о сотрудничестве в различных сферах экономики.

- На сегодня получено подтверждение на участие от 38 субъектов Российской Федерации - это несколько больше, чем в предыдущие годы, - отметил Александр Усс, - и 80 представителей иностранных органов власти, дипломатических миссий, которые зарегистрированы на территории России.

Среди гостей - представители Китая, Японии и ряда европейских государств. Возможно участие в форуме США и Великобритании. Известно, что основной темой КЭФ-2019 станет повышение конкурентоспособности России. Помимо делегатов от регионов и иностранных государств ожидается приезд председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU