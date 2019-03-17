2019-03-17T05:29:25+03:00
Экономика

На КЭФ в этом году подпишут 60 соглашений: ожидается 1 200 гостей

Об этом стало известно на заседании оргкомитета в Москве
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
На КЭФ в этом году подпишут 60 соглашений: ожидается 1 200 гостейНа КЭФ в этом году подпишут 60 соглашений: ожидается 1 200 гостейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярский экономический форум в этом году примет порядка 1 200 гостей из разных стран. Об этом сообщил на заседании оргкомитета в Москве губернатор края Александр Усс. По его словам, в рамках форума планируется подписать 60 соглашений о сотрудничестве в различных сферах экономики.

- На сегодня получено подтверждение на участие от 38 субъектов Российской Федерации - это несколько больше, чем в предыдущие годы, - отметил Александр Усс, - и 80 представителей иностранных органов власти, дипломатических миссий, которые зарегистрированы на территории России.

Среди гостей - представители Китая, Японии и ряда европейских государств. Возможно участие в форуме США и Великобритании. Известно, что основной темой КЭФ-2019 станет повышение конкурентоспособности России. Помимо делегатов от регионов и иностранных государств ожидается приезд председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николаевку превратили в свалку: жители жалуются, что мусор свозят машинами
Красноярцы чаще стали жаловаться на затяжные суды и чиновников
Кто станет главой Минусинска, решится 19 марта
Красноярцев предупредили об ураганном ветре, который принесет похолодание
Житель Красноярска шокировал соседей кровавыми ручьями
Оперативная группа полиции из Красноярска отправляется в командировку на Северный Кавказ
Красноярцам напомнили о сезоне клещей и прививках
За запрет строить в Красноярске завод ферросплавов компания требует 23,5 миллиарда рублей
Красноярская молодежь сможет заниматься наукой в любой точке мира
В Красноярском крае в ночном пожаре погибли два малыша
120 гостей и спортсменов обратились за помощью в БСМП во время Универсиады
Владимир Путин подарил 13-летнему красноярскому школьнику набор юного химика
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
Tele2, стал лидером клиентского сервиса в российском телеком-сегменте
Спустя 40 лет разлуки: полицейские помогли жителю Геленджика найти сестер в Красноярском крае
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей
Александр Усс поблагодарил красноярцев, участвоваших в подготовке Универсиады
В МВДЦ «Сибирь» проходит медицинская выставка «ЕнисейМедика 2019»
Главный тренер ФК «Енисей» Дмитрий Аленичев считает, что за письмом о его отставке стоит руководство клуба
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
В Красноярске предприятие, сливающее отходы в Енисей, оштрафовали на 5 000 рублей
Красноярцам предлагают бесплатно пройти флюорографию
Реальные доходы жителей Красноярского края резко сократились
В ГИБДД рассказали, что парковок у Гремячей гривы на всех не хватит
Красноярец отсудил у магазина 255 000 за сломанный телевизор, но сам стал должником