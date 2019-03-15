В Красноярске предприятие, сливающее отходы в Енисей, оштрафовали на 5 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-15T10:48:31+03:00

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Зловонный ручей, уходящий в Енисей, обнаружили в Центральном районе Красноярска недавно. Вблизи здания на Дубровинского, 45а. При этом воняющий ручей не замерзал даже в лютые морозы. Сообщение облетело СМИ и соцсети, и за дело взялись Росприроднадзор и прокуроры - было начато расследование. Как рассказали в краевой прокуратуре, информация подтвердилась, и виновника быстро нашли - это компания ООО «Бизнес горизонт». В данный момент сброс сточных вод в реку блокирован. А предпринимателям предстоит ответить по закону.

- Росприроднадзор по краю установил виновное предприятие, - рассказали в прокуратуре, - в связи с чем 11 марта его ответственное должностное лицо наказано в административном порядке по ст. 7.20 КоАП РФ (самовольное подключение к централизованным системам водоотведения) и по ч. 4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов).

Наказание подразумевает штрафы - на общую сумму 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU