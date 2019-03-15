2019-03-15T10:27:38+03:00
Общество

Красноярцам предлагают бесплатно пройти флюорографию

Акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцам предлагают бесплатно пройти флюорографиюКрасноярцам предлагают бесплатно пройти флюорографиюФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителям Красноярска предлагают бесплатно пройти флюорографию. Акция, организованная краевым противотуберкулезным диспансером №1, посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Специалисты диспансера обещают обслужить как можно больше людей. Пройдет мероприятие с 18 по 22 марта: в разных районах города будут работать мобильные флюроографы, где можно будет в течение короткого времени пройти процедуру и получить результат. Бесплатно! При этом, по словам специалистов, наличие документов, прописки и даже страхового полиса необязательно. Об этом сообщила пресс-служба минздрава края.

Кроме того, пройти процедуру бесплатно также можно будет с 18 по 22 марта, с 8:00 до 12:00 в следующих учреждениях: тубдиспансеры на ул.Крылова, 5А или проспекте Мира, 20. В Свердловском районе пациентов ждут 18 и 19 марта, с 9:00 до 12:00 в переулке Медицинский, 22, а 20, 21 и 22 марта с 9:00 до 12:00 - на Судостроительной, 56. В Ленинском районе - 20, 21 и 22 марта с 9:00 до 12:00 на Глинки,23. В Центральном - 18 и 19 марта с 9:00 до 12:00 на Степана Разина, 35А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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