В Красноярске впервые прооперировали двух малышей с угрозой внезапной смерти

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-14T12:38:25+03:00

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В Красноярском кардиоцентре впервые прооперированы двух младенцев с кардиомиопатией. Это заболевание опасно тем, что может привести к внезапной смерти пациента. При нем стенки левого желудочка утолщаются и сердечная мышца мешает оттоку крови из сердца к сосудам. При этом диагностировать кардиомиопатию крайне сложно – зачастую первым и единственным симптомом становится внезапная остановка сердца.

По минимальным оценкам, в нашей стране около 300 000 человек имеют это заболевание, но далеко не все из них попадают в поле зрения врачей. Лишь несколько клиник в России проводят хирургическое лечение такого заболевания. Одна из них – в Красноярске. Причем накоплен большой опыт лечения взрослых пациентов, а вот операции детям делать до этого не приходилось – слишком велик риск.

В кардиоцентре «Комсомольской правде»-Красноярск уточники, что к ним почти одновременно поступила два малыша, четырех и пяти месяцев. И в обоих случаях оперативное вмешательство прошло успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU