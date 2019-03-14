2019-03-14T12:38:25+03:00
Здоровье

В Красноярске впервые прооперировали двух малышей с угрозой внезапной смерти

Одному четыре месяца, другому – пять
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске впервые прооперировали двух малышей с угрозой внезапной смерти. Фото пресс-службы Красноярского кардиоцентраВ Красноярске впервые прооперировали двух малышей с угрозой внезапной смерти. Фото пресс-службы Красноярского кардиоцентра
Изменить размер текста:

В Красноярском кардиоцентре впервые прооперированы двух младенцев с кардиомиопатией. Это заболевание опасно тем, что может привести к внезапной смерти пациента. При нем стенки левого желудочка утолщаются и сердечная мышца мешает оттоку крови из сердца к сосудам. При этом диагностировать кардиомиопатию крайне сложно – зачастую первым и единственным симптомом становится внезапная остановка сердца.

По минимальным оценкам, в нашей стране около 300 000 человек имеют это заболевание, но далеко не все из них попадают в поле зрения врачей. Лишь несколько клиник в России проводят хирургическое лечение такого заболевания. Одна из них – в Красноярске. Причем накоплен большой опыт лечения взрослых пациентов, а вот операции детям делать до этого не приходилось – слишком велик риск.

В кардиоцентре «Комсомольской правде»-Красноярск уточники, что к ним почти одновременно поступила два малыша, четырех и пяти месяцев. И в обоих случаях оперативное вмешательство прошло успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске выступит британская группа «Enter Shikari»
В Красноярске «Газель» на полном ходу перевернула на крышу иномарку
Расчеты за проезд по банковским картам в Красноярске, возможно, начнутся летом
Красноярцам пообещали аномальное для марта тепло перед заморозками
Общегородской субботник в Красноярске назначили на 27 апреля
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
«Что они вытворили, эти мамочки?!»: педиатра в Малиновке довели до слез поздравлением с Днем рождения
Красноярцы требуют запретить курить на набережной
Жительница Красноярска распустила слухи о заразной болезни знакомой школьницы
Новое назначение: заместителем министра финансов Красноярского края стала женщина
В Красноярске правобережную развязку на Пашенный начнут строить только через год