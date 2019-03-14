2019-03-14T07:56:31+03:00
Общество

Жительница Красноярска распустили слухи о заразной болезни знакомой школьницы

И поплатилась за это рублем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Красноярска распустили слухи о заразной болезни знакомой школьницыЖительница Красноярска распустили слухи о заразной болезни знакомой школьницыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске вполне себе взрослая женщина распустила слухи о заразной болезни знакомой школьницы. И поплатилась за это. Историю эту «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Все началось с того, что дочка ответчицы заболела ветряной оспой. Гражданка путем собственных логических измышлений пришла к выводу, что дочку заразила ее одноклассница. Поэтому позвонила в школу директору, классному руководителю, школьному врачу и потребовала не пускать «заразную» девочку на занятия.

Разумеется, школьницу отправили на полное обследование, которое показало, что она совершенно здорова и не могла никого и ничем заразить. Однако все это время она чувствовала на себе косые осуждающие взгляды, одноклассники перестали с ней общаться, шептались за нее спиной, словно ветряная оспа – это какая-то неприлично постыдная болезнь.

Получив медицинское заключение, теперь уже мать оскорбленной девочки отправилась в суд и потребовала призвать к ответу распространительницу слухов. Что и было сделано. Компенсация за моральный вред девочке составил 10 тысяч рублей. Поскольку ответчица не спешила загладить свою вину, приставы списали эту сумму с ее банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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