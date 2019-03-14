2019-03-14T05:29:24+03:00
Общество

Житель Назарово с легкостью расстался с автомобилем ради погашения 30-тысячного долга

«Берите, мне не жалко, я себе еще куплю»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Назарово с легкостью расстался с автомобилем ради погашения 30-тысячного долгаЖитель Назарово с легкостью расстался с автомобилем ради погашения 30-тысячного долгаФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Назарово с легкостью расстался со своим автомобилем ради погашения 30 тысячного долга. Судебным приставам со многим приходится сталкиваться в своей работе. Должники, как правило, так «трясутся» за свои машины, что готовы из-под земли деньги достать, только бы уберечь их от ареста. А тут – прямо противоположная ситуация.

Как было дело, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов. Некоторое время назад дорожные полицейские поймали гражданина пьяным за рулем. Суд присудил ему штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1,5 года.

Любитель пьяной езды честно поставил машину в гараж, но штраф платить не собирался. В конце концов на него возбудили исполнительное производство и на пороге его дома появились приставы. Предупредили, что если не рассчитается с долгом, его автомобиль арестуют и продадут в счет оплаты. На что гражданин ответил: пока он лишен водительских прав, машина ему не нужна. Так что «забирайте, продавайте, я себе за полтора год на новую накоплю».

ИСТОЧНИК KP.RU

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