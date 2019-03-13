2019-03-13T13:48:52+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края «заминировал» абаканский драмтеатр сумкой с мандаринами

Взрывотехникам и кинологам пришлось проверить ее содержимое
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярского края «заминировал» абаканский драмтеатр сумкой с мандаринамиЖитель Красноярского края «заминировал» абаканский драмтеатр сумкой с мандаринамиФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярского края создал настоящий переполох в столице Хакасии. Это произошло накануне вечером, 12 марта. В пресс-службе хакасской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности.

Около 23 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение сотрудника отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Хакасия. Возле Драматического театра имени Лермонтова была обнаружена подозрительная спортивная сумка.

Место оцепили, вызвали взрывотехников ОМОНа, кинолога с собакой. Сумку тщательно проверили и никакой взрывчатки внутри не нашли. Содержимое оказалось вполне себе безопасным: сотовый телефон с зарядным устройством, банковские карты и мандарины. Вскоре установили и владельца сумки. Как оказалось, 34-летний гражданин приехал в гости, изрядно перебрал горячительного и потерял свои вещи. А когда проснулся, отправился их искать. Сумку со всем содержимым ему вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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