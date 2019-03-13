2019-03-13T05:14:01+03:00
Общество

Красноярские вузы будут доплачивать по 5 тысяч рублей талантливым первокурсникам

Правительство края утвердило перечень специальностей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярские вузы будут доплачивать по 5 тысяч рублей талантливым первокурсникамКрасноярские вузы будут доплачивать по 5 тысяч рублей талантливым первокурсникамФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярские вузы будут доплачивать по 5 тысяч рублей в месяц талантливым первокурсникам. Как сообщили в правительстве края, там утвержден перечень специальностей для назначения краевых выплат для юношей и девушек, которые получили высокие баллы на ЕГЭ.

Однако получить по 100 баллов – это еще не главное условие. Выпускник школы должен еще выбрать одну из 72 программ бакалавриата и 26 программ специалитета. Это как раз список важных для края профессий, куда требуются молодые грамотные специалисты. В этом году перечень дополнили направлениями подготовки: землеустройство и кадастры, агроинженерия, народная художественная культура, искусство народного пения, правовое обеспечение национальной безопасности.

Добавим, что дополнительная выплата к стипендии из краевого бюджета была учреждена в 2016 году – для того, чтобы удержать талантливую молодежь в крае. В 2018 – 2019 годах ее получают 199 студентов из семи вузов Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске для подготовки дошколят закупили печи
В Красноярске хулиганы ночью устроили паркур по крышам машин
Житель Красноярска захватил часть подъезда назло соседям
В Красноярске разъяренный сосед избил меломана за громкую музыку
Красноярские «Столбы» в период Универсиады посетили 52 340 человек
В Минусинске трех больных туберкулезом заставили лечиться через суд
Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым
В Красноярск прилетел почетный гражданин Хазрет Совмен
«Только три минуты? Скромно!»: красноярцев удивил фейерверк на Татышеве
Главный наркополицейский Хакасии попался на взятке и крышевании драгдилера
Это рекорд! Красноярцы завоевали 23 медали на Универсиаде
«За тобой следят, ожидай»: за долг друга коллекторы угрожали красноярцу расправой
Опоздавший на рейс красноярский пассажир засудил авиакомпанию
Золотые призеры Универсиады в Красноярске получат звания мастеров спорта международного класса
Сборная России по хоккею с шайбой завоевала золото Универсиады
ВТБ Капитал Инвестиции вводит нулевые комиссии при оплате паев со всех банковских карт
Суд вернул прокуратурам дело экс-главы минприроды Красноярского края Елены Вавиловой
Фанаты ХК «Енисей» просят губернатора края уволить Аленичева и его штаб
Хоккеистки сборной России подарили Дмитрию Медведеву клюшку
В Красноярске продают элитный коттедж с пристанью за 50 миллионов рублей
Красноярский край отправил Монголии 2 миллиона высококлассных яиц
В Красноярске до середины апреля демонтируют все новогодние елки