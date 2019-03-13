Красноярские вузы будут доплачивать по 5 тысяч рублей талантливым первокурсникам

СЕГОДНЯ 05:14 2019-03-13T05:14:01+03:00

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Красноярские вузы будут доплачивать по 5 тысяч рублей в месяц талантливым первокурсникам. Как сообщили в правительстве края, там утвержден перечень специальностей для назначения краевых выплат для юношей и девушек, которые получили высокие баллы на ЕГЭ.

Однако получить по 100 баллов – это еще не главное условие. Выпускник школы должен еще выбрать одну из 72 программ бакалавриата и 26 программ специалитета. Это как раз список важных для края профессий, куда требуются молодые грамотные специалисты. В этом году перечень дополнили направлениями подготовки: землеустройство и кадастры, агроинженерия, народная художественная культура, искусство народного пения, правовое обеспечение национальной безопасности.

Добавим, что дополнительная выплата к стипендии из краевого бюджета была учреждена в 2016 году – для того, чтобы удержать талантливую молодежь в крае. В 2018 – 2019 годах ее получают 199 студентов из семи вузов Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU