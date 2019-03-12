Хоккеистки сборной России подарили Дмитрию Медведеву клюшку

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-12T11:49:24+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который прибыл в Красноярск накануне вечером, встретился с победителями и призерами Универсиады-2019. Хоккеистки сборной России подарили Медведеву клюшку с автографами команды. Напомним, наша женская сборная взяла «золото» в хоккее с шайбой. И конечно, такая клюшка - прекрасный памятный презент. Оценил его и глава кабинета министров.

- Это великолепно, - порадовался подарку Дмитрий Медведев. - Я сам чуть-чуть встал на коньки, так что поставлю в коллекцию, как минимум.

Премьер поздравил сборную с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте. Кроме того, как сообщили в пресс-службе кабмина, Дмитрий Медведев в рамках рабочего визита осмотрел кластер «Сопка», который, кстати, уже назван одним из лучших объектов Зимней универсиады за всю ее историю.

ИСТОЧНИК KP.RU