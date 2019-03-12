Красноярский край отправил Монголии 2 миллиона высококлассных яиц

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-12T11:08:45+03:00

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В региональном управлении Россельхознадзора рассказали, что с начала этого года Красноярский край отправил в Монголию крупную партию высококачественных яиц. Очередную партию накануне оформили к отправке сотрудники ведомства и рассказали: 1 миллион 814 тысяч яиц – уже отправлено, и 302 тысячи готово к отправке.

- Никаких нарушений при погрузке не выявлено, - говорят сотрудники Россельхознадзора. - Продукция соответствует ветеринарным требованиям Евразийского экономического союза и страны-импортера, является безопасной для использования в пищевых целях.

Вывозят яйца автомобильным транспортом через международный пункт пропуска «Кяхта» - это в Бурятии. Что касается именно качества товара, то перед отправкой яйца проходят целый комплекс исследований в специальной лаборатории. Перевозят тоже не на абы каких автомобилях – они продезинфицированы, в них особый температурный режим, который необходим для перевозки скоропортящихся товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU