Переулок в центре Красноярска назвали в честь художника Бориса Ряузова

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-12T10:09:40+03:00

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Переулок в центре Красноярска теперь будет носить имя Бориса Ряузова. Народный художник-пейзажист, участник Великой Отечественной войны жил и работал в Красноярске с 1946 года.

- Он видел цветом, чувствовал цветом, и умел это передать, - отмечала искусствовед Марина Москалюк.

Темой многих его картин была Сибирь, Красноярский край. Познакомиться с работами художника можно в его музее, на Ленина, 127. А теперь неподалеку от него есть и переулок, носящий имя Бориса Ряузова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кроме того, новые наименования получили сразу несколько остановок в Советском, Центральном и Октябрьском районах. Одну из них – на улице 78 Добровольческой Бригады – теперь называют «Арена. Север». Около дома на Партизана Железняка, 40А появилась остановка «Ледовая арена «Кристалл».

- При выборе названий учитывается несколько моментов, - комментируют с мэрии. – Оно не должно нести пропаганду. Должно быть удобным, не вызывать путаницу, легко произноситься.

ИСТОЧНИК KP.RU