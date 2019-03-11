2019-03-11T08:22:51+03:00
Общество

Зимостойкие и бесстрашные: британцев шокировали русские водители на ледовой переправе Енисея

Таблоид DailyMail опубликовал фото красноярских водителей на переправе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МЧС по Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Британцев шокировали бесстрашные русские водители, которые пересекают Енисей по ледовой переправе. Снимки появились в таблоиде Daily Mail, и авторы материала под впечатлением от кадров назвали русских водителей бесстрашными.

«Водители кажутся невозмутимыми при движении по опасно выглядящему маршруту через треснувший лед, соединяющий берега реки», - отмечает автор в материале, поясняя, что морозы в Красноярском крае, где сделаны кадры, могут достигать 58 градусов по Фаренгейту (50 по Цельсию). Река в таких условиях промерзает на несколько метров вглубь, а местами - вообще до дна.

Фото: с личной страницы Ильи Наймушина в соцсетях

Фото: с личной страницы Ильи Наймушина в соцсетях

Снимки сделал фотограф Илья Наймушин в 5 километрах к югу от Красноярска. Удивили авторов и те водители, которые умудряются позагорать на льду - их назвали зимостойкими. Добавим, что ледовые переправы - один из распространенных в крае способов добраться до пункта назначения в зимний период, и их безопасность регулируется властями региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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