Малыш метался в потоке машин: полицейские помогли раненому олененку перейти Николаевский мост

СЕГОДНЯ 07:20 2019-03-11T07:24:00+03:00

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На Николаевском мосту утром в понедельник водители заметили олененка. Совсем небольшой и очень напуганный малыш метался в потоке машин. Как попал в черту города - неизвестно, однако очевидцы сообщают, что направлялся олень с левого берега Енисея. Естественно, удивленные автомобилисты взялись за камеры своих гаджетов и сняли гостя на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/696342" frameborder="0"></iframe> Олень на Николаевском мосту.Видео: соцсети

Те, кто видел оленя, говорят, что, возможно, он ранен - следы крови заметили на шее и голове животного. На счастье поблизости оказался патрульный автомобиль полиции, который с мигалкой медленно ехал за олененком, чтобы того не сбили. Однако олень сиганул через делиниатор на встречную полосу. Олененок не погиб. Позже стало известно, что малыша изловили и передали сотрудникам МЧС. Добавим, что олени частенько забредают в черту города. Их встречали в Удачном и Свердловском районе Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU