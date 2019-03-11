2019-03-11T05:13:45+03:00
Общество

«Мы нелюди что ли»: норильчанка выступила в защиту голубей, умирающих на чердаках многоэтажек

По ее словам, птицы гибнут на глазах у детей по вине коммунальщиков
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Мы нелюди что ли»: норильчанка выступила в защиту голубей, умирающих на чердаках многоэтажек«Мы нелюди что ли»: норильчанка выступила в защиту голубей, умирающих на чердаках многоэтажекФото: Виктор КАНСКИЙ
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Жительница Норильска Наталья Берг решила написать петицию в защиту голубей. По словам женщины, она уже обратилась в приемную президента, «Гринпис» и администрацию Норильска. Теперь дело за жителями города, которых Наталья призывает поставить подпись под петицией. А все дело в том, что птиц в домах 4-го и 5-го микрорайонов города нещадно уничтожают коммунальщики, - так говорит женщина.

- Забивают на чердаках живых голубей... Птицы бьются об окна и умирают страшной смертью, - эмоционально делится в соцсетях женщина. - Дети это видят, взрослые. Сердце разрывается. Мы что, нелюди что ли?

Но не всем по душе идея Натальи. Многие жалуются на засилье голубей в городе и упирают на то, что эти птицы - источник заразы. Напомним, минувшим летом в одной из квартир Норильска с потолка посыпались опарыши. Оказалось, коммунальщики не убрали с чердака отравленных птиц. Позднее жители обратились в СЭС, которая обещала разобраться в ситуации. Частенько и красноярцы жалуются на обилие пернатых, вьющих гнезда на чердаках многоэтажек. Чаще всего речь идет именно о голубях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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