2019-02-14T09:53:01+03:00
Происшествия

«Наш город уходит под снег»: по дороге домой житель Норильска едва не утонул в двухметровом сугробе

За полярным кругом объявлен штормовой режим
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Норильск заметает: автомобили под снегом по самую крышу, ветер сбивает с ног. Фото: соцсетиНорильск заметает: автомобили под снегом по самую крышу, ветер сбивает с ног. Фото: соцсети
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Норильск заметает снегом. Жители Северного города к этому явлению привычные. Говорят: было бы удивительно, если бы раз в неделю ветер не подул. Делают фотографии и видео и тут же выкладывают их в социальные сети, снабжая их оптимистичными комментариями.

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#нпр#норильск#талнах#кайеркан#север#метель#
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Норильчане продолжают тонуть в снегу, стихия пока не отступает! //
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Хотите посмотреть, какие в Норильске бывают сугробы? Как вам заносы по два-три метра, которые окна на первых этажах закрывают. Сугробы нарастают даже вокруг фонарных столбов. Машины – по самую крышу заметены: вышел с ключом-брелоком, нажал – в какой стороне запиликало, там и автомобиль. Доставай лопату – и вперед, откапывать.

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-Где гаражи?-Какие гаражи?
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Вот только ехать сейчас куда-то нет смысла: дороги между Большим Норильском, Кайерканом, Талнахом и Алыкелем перекрыты. Дорожные полицейские временно запретили проезд любому виду транспорта.

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Утро в Норильске. Вывели спецтехнику для уборки снега
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Непросто и пешеходам. Дорожки от домов до магазинов лопатами откапывают, чтобы можно было по узкой тропинке пройти, двигаются гуськом друг за другом. По одиночке ходить вообще опасно – а ну как утонешь в сугробах. Одни норильчане, сидящие дома в тепле, снимают видео из окон своих квартир, как другие норильчане штурмуют сугробы, пробираясь домой. Со стороны выглядит это весело, а что делать – идти-то нужно.

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#норильск #norilsk #снегопад
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Специалисты говорят, что нынешняя метель над городом – это даже не циклон, а только его боковой фронт, сам циклон сейчас проходит к северу от полуострова Таймыр. Тихая погода с морозом установится только к пятнице. Порывы ветра составляют только 7-12 метров в секунду, в горных районах – 22-27 метров. Видимость – не более 1000 метров. Температура воздуха от -9 днем до -13 ночью. А вот к субботе жидается наступление холодного фронта и понижение температуры до 20-25 градусов ниже нуля.

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#норильск #нино
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norilsktodaynorilsktoday
Измотанный, но не сломленный! П.с. Будьте осторожны! // #талнах #норильск #norilsk
4134 отметок «Нравится»120 комментариевInstagram
elenaevlash42_norilskelenaevlash42_norilsk
Нас засыпает снегом, но мы не сдаемся. Прокладываем тоннели. #Норильск#Талнах#Зима#снег#
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Дорога глазами норильского автолюбителя в пургу. 12.02.2019. Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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