«Наш город уходит под снег»: по дороге домой житель Норильска едва не утонул в двухметровом сугробе

Норильск заметает снегом. Жители Северного города к этому явлению привычные. Говорят: было бы удивительно, если бы раз в неделю ветер не подул. Делают фотографии и видео и тут же выкладывают их в социальные сети, снабжая их оптимистичными комментариями.

norilsktoday Норильчане продолжают тонуть в снегу, стихия пока не отступает! //

Хотите посмотреть, какие в Норильске бывают сугробы? Как вам заносы по два-три метра, которые окна на первых этажах закрывают. Сугробы нарастают даже вокруг фонарных столбов. Машины – по самую крышу заметены: вышел с ключом-брелоком, нажал – в какой стороне запиликало, там и автомобиль. Доставай лопату – и вперед, откапывать.

Вот только ехать сейчас куда-то нет смысла: дороги между Большим Норильском, Кайерканом, Талнахом и Алыкелем перекрыты. Дорожные полицейские временно запретили проезд любому виду транспорта.

babkina.ilona Утро в Норильске. Вывели спецтехнику для уборки снега

Непросто и пешеходам. Дорожки от домов до магазинов лопатами откапывают, чтобы можно было по узкой тропинке пройти, двигаются гуськом друг за другом. По одиночке ходить вообще опасно – а ну как утонешь в сугробах. Одни норильчане, сидящие дома в тепле, снимают видео из окон своих квартир, как другие норильчане штурмуют сугробы, пробираясь домой. Со стороны выглядит это весело, а что делать – идти-то нужно.

Специалисты говорят, что нынешняя метель над городом – это даже не циклон, а только его боковой фронт, сам циклон сейчас проходит к северу от полуострова Таймыр. Тихая погода с морозом установится только к пятнице. Порывы ветра составляют только 7-12 метров в секунду, в горных районах – 22-27 метров. Видимость – не более 1000 метров. Температура воздуха от -9 днем до -13 ночью. А вот к субботе жидается наступление холодного фронта и понижение температуры до 20-25 градусов ниже нуля.

norilsktoday Измотанный, но не сломленный! П.с. Будьте осторожны! // #талнах #норильск #norilsk

elenaevlash42_norilsk Нас засыпает снегом, но мы не сдаемся. Прокладываем тоннели. #Норильск#Талнах#Зима#снег#