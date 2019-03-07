Сегодня в Красноярске на Универсиаде разыграют 6 комплектов наград
Сегодня, в четверг 7 марта, на Зимней универсиаде-2019 будет разыграно 6 комплектов наград – в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжном ориентировании и фигурном катании.
Слалом-гигант среди женщин, фанпарк «Бобровый лог», 79 участниц. Определятся лучшие в заездах по двум разным трассам: длина – 1051 м, перепад высот – 304 м.
Одна из самых зрелищных дисциплин лыжного ориентирования – спринтерская смешанная эстафета. Нечетные этапы эстафеты побегут девушки, четные – мужчины. Каждый из спортсменов должен преодолеть по три этапа. 19 команд из 12 стран.
Биатлон, гонка преследования среди женщин на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Наибольший шанс вклиниться в российскую шестерку имеют чешские биатлонистки. Невероятно жаркой будет гонка преследования у мужчин-биатлонистов – на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
Сегодня разыгрывается первые два комплекта наград по фигурному катанию: парное катание в произвольной программе и мужчины в произвольной программе.
Продолжаются командные игры: керлинг и хоккей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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