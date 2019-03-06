На севере Красноярского края прошли соревнования по северному многоборью

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-06T14:57:21+03:00

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В таймырских спортсменов свои дисциплины

Пока в столице Красноярского края проходят Всемирные студенческие игры, жители севера края устроили свои состязания. В Хатанге прошло открытое первенство по северному многоборью. В соревнованиях приняли участие более 50 школьников в четырех возрастных категориях от 10 до 17 лет. Поддержать спортсменов пришли более 70 болельщиков.

Спортсмены состязались в четырех дисциплинах: беге с палкой на дистанцию 1000 (2000) метров, тройном национальном прыжке, прыжках через нарты и метании тынзяна на хорей, - сообщает Таймырского муниципального района. Тынзян – это ременной аркан длинной не более 30 метров,

Победители и призеры открытого первенства были отмечены медалями и грамотами. Кроме этого, спортсмены выполнили первый, второй и третий взрослый и юношеский разрядные нормативы. В состав судейской коллегии вошли представители детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта имени А.Г. Кизима в Дудинке и филиала школы, расположенного в Хатанге.

ИСТОЧНИК KP.RU