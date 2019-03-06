В Красноярске директор фирмы оскорбила судью: уголовное дело заменили штрафом

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-06T13:33:13+03:00

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В Красноярске директор юридической фирмы оскорбила представителя правосудия нецензурной бранью. Это произошло в сентябре прошлого года в помещении мирового суда Центрального района. В тот день как раз слушалось гражданское дело по иску предпринимательницы. Видимо, что-то пошло не так во время заседания. И когда судья удалилась в совещательную комнату, женщина открыла дверь и произнесла несколько грубых фраз, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск.

На предпринимательницу завели уголовное дело по ч.2 ст.297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи). В ходе следствия свою вину она признала полностью. Публично извинилась перед потерпевшей, в том числе через публикацию в одной из красноярских газет. Извинения судьей были приняты.

Учитывая эти обстоятельства и согласие сторон, Железнодорожный районный суд уголовное дело прекратил. Теперь женщине остается выплатить только судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU