2019-03-06T13:33:13+03:00
Происшествия

В Красноярске директор фирмы оскорбила судью: уголовное дело заменили штрафом

Женщина извинилась и должна выплатить 25 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске директор фирмы оскорбила судью: уголовное дело заменили штрафомВ Красноярске директор фирмы оскорбила судью: уголовное дело заменили штрафомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске директор юридической фирмы оскорбила представителя правосудия нецензурной бранью. Это произошло в сентябре прошлого года в помещении мирового суда Центрального района. В тот день как раз слушалось гражданское дело по иску предпринимательницы. Видимо, что-то пошло не так во время заседания. И когда судья удалилась в совещательную комнату, женщина открыла дверь и произнесла несколько грубых фраз, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск.

На предпринимательницу завели уголовное дело по ч.2 ст.297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи). В ходе следствия свою вину она признала полностью. Публично извинилась перед потерпевшей, в том числе через публикацию в одной из красноярских газет. Извинения судьей были приняты.

Учитывая эти обстоятельства и согласие сторон, Железнодорожный районный суд уголовное дело прекратил. Теперь женщине остается выплатить только судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцы смогут искать забытые в поездах вещи на сайте железной дороги
На севере Красноярского края прошли соревнования по северному многоборью
В Красноярске за парковку на газонах водителей начали штрафовать
В аэропорту Красноярска заработал обновленный исторический терминал
Чемпионом в спринтерской гонке биатлонистов стал россиянин Эдуард Латыпов
В Красноярске пройдет фестиваль социальной рекламы «Спорт и культура»
Новый авиахаб Красноярска будет ориентирован на Китай
Вода на правобережье Красноярска более жесткая, чем на левом берегу
Российские биатлонистки в спринтерской гонке заняли весь пьедестал
В Красноярске закрыли проезд для транспорта в районе Парка Универсиады и площади Мира
В Норильске пьяного пассажира не пустили в самолет из-за неадекватного поведения
ВТБ на четверть нарастил кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса
Администрация Красноярска призвала горожан помыть машины и подсказала автомойки со скидками
Красноярск трижды побил рекорд России в дни Универсиады
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 году
Ученые из Высшей школы экономики против строительства метро в Красноярске
В Красноярске открылся муниципальный хостел
Серебро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский
Дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат
К врачам Универсиады за помощью обратились 70 спортсменов