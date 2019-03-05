2019-03-05T14:53:52+03:00
Общество

Ученые из Высшей школы экономики против строительства метро в Красноярске

Они считают, что проект затратный и проблему не решит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ученые из Высшей школы экономики против строительства метро в КрасноярскеУченые из Высшей школы экономики против строительства метро в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ученые из столичной Высшей школы экономики высказались против строительства в Красноярске метро. Причина – слишком глубокое и дорогое. Огромные затраты не решат транспортную проблему в городе-миллионнике. В подтверждение экономисты приводят тезисы февральской встречи экспертов с представителями красноярской мэрии и метростроителями – там говорилось, что спрос на транспорт в городе меньше, чем планируемый пассажиропоток метрополитена.

При этом экономисты поддерживают идею скоростного трамвая на наземных рельсах или эстакадах. Напомним, что 2 марта состоялась встреча Владимира Путина и Александра Усса. На ней они рассмотрели новую транспортную схему города. Она предполагает, что начатая ветка метро от Высотной до проспекта Мира, будет достроена. На это уйдет до 70 миллиардов рублей. Затем к ней будет подведена сеть скоростных трамваем, которые свяжут с городской электричкой.

Мысли о том, что метрополитен решил все транспортные проблемы Красноярска, ученые назвали мифом, «тормозящим продвижение реальных и умеренных по стоимости транспортных проектов, соответствующих лучшим мировым практикам».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске открылся муниципальный хостел
Серебро Универсиады завоевал красноярский горнолыжник Антон Енджиевский
Дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов показал на Универсиаде четвертый результат
К врачам Универсиады за помощью обратились 70 спортсменов
В Красноярске на Говорова построят новый комплексный автосервис
В красноярской школе появилась новая должность – «друг детей»
6-летний мальчик из Красноярского края подарит своей маме на 8 марта прекрасную бабочку
Дарья Шупикова: «Теплая погода вредит лыжне»
В Красноярском крае мэр поселка протестует против наложенного на него штрафа
Tele2 занялась киберспортом
Анна Веневцева: «исход игры решился только в экстра-энде»
В Лесосибирске лесопереработчик скрыл от государства 20 миллионов налогов
В Красноярском крае выбрали самую красивую маму
В Лесосибирске на пожаре в общежитии погибли четыре человека
Жители Красноярского края наговорили в долг на 9 миллионов рублей
ВТБ начинает работать по госпрограмме льготного автокредитования
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
Красноярская битлонистка Наталья Гербулова выиграла свою первую медаль Универсады-2019
Смертельная авария под Красноярском: шесть раненых и один погибший
«Сибиряк» требует от Красноярска 221 миллион рублей
Бизнесвумен из Ачинска оштрафовали за продажу попугая-нелегала
Расписание соревнований Универсиады в Красноярске: день третий
В Канске второй раз за год горит старинное здание типографии