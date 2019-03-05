Ученые из Высшей школы экономики против строительства метро в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-05T14:53:52+03:00

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Ученые из столичной Высшей школы экономики высказались против строительства в Красноярске метро. Причина – слишком глубокое и дорогое. Огромные затраты не решат транспортную проблему в городе-миллионнике. В подтверждение экономисты приводят тезисы февральской встречи экспертов с представителями красноярской мэрии и метростроителями – там говорилось, что спрос на транспорт в городе меньше, чем планируемый пассажиропоток метрополитена.

При этом экономисты поддерживают идею скоростного трамвая на наземных рельсах или эстакадах. Напомним, что 2 марта состоялась встреча Владимира Путина и Александра Усса. На ней они рассмотрели новую транспортную схему города. Она предполагает, что начатая ветка метро от Высотной до проспекта Мира, будет достроена. На это уйдет до 70 миллиардов рублей. Затем к ней будет подведена сеть скоростных трамваем, которые свяжут с городской электричкой.

Мысли о том, что метрополитен решил все транспортные проблемы Красноярска, ученые назвали мифом, «тормозящим продвижение реальных и умеренных по стоимости транспортных проектов, соответствующих лучшим мировым практикам».

ИСТОЧНИК KP.RU