Владимир Путин обсудил с Александром Уссом создание в Красноярске единой транспортной сети

СЕГОДНЯ 20:41 2019-03-02T21:09:52+03:00

Это снизит напряженность на дорогах и облегчит нагрузку на экологию

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Прилетев в Красноярск на открытие Универсиады-2019, президент России Владимир Путин встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Они обсудили один из важнейших вопросов – развитие транспортной системы города-миллионника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/695060" frameborder="0"></iframe> Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Глава края показал Владимиру Путину схему, которая поможет не только разрядить транспортную напряженность, но и облегчит нагрузку на экологию города.

Схемой предусмотрено строительство пяти станций метро под центральной частью Красноярска. А продолжением их должна стать сеть скоростных трамваев. Глава государства согласился с тем, что нужно связать метро, скоростной трамвай и скоростную электричку в единый комплекс. И применение новейших технологий значительно ускорит время и сэкономит средства. «Экономить надо, безусловно, но когда мы говорим о таких объектах, они в известной степени на вырост должны строиться, - подчеркнул Владимир Путин.

При поддержке федерации проблему общественного транспорта в Красноярске можно будет решить уже к 2023 году, выразил надежду Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU